Директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині підозрюють у торгівлі людьми та експлуатації 24 мешканців закладу

На Тернопільщині затримали директора психоневрологічного будинку-інтернату, який систематично відправляв мешканців закладу на примусові роботи, а гроші за їхню працю привласнював, повідомляє Офіс генерального прокурора у п’ятницю.

"Слідство встановило, що керівник використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років із психічними розладами та змушував їх працювати на приватних господарствах, будівництві та прибирати кладовища. За день такої роботи директор інтернату отримував від 150 до 450 грн", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграм.

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі коштів. Під час обшуків вилучили чорнові записи з обліком таких випадків. Наразі перевіряється інформація про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців інтернату.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури директору закладу повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.