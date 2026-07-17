Інструкторка УЧХ загинула під час російської атаки на Одесу

Інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста (УЧХ) загинула під час російської ракетної атаки на Одесу ввечері 16 липня.

"За даними ДСНС України, внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей... Серед загиблих – жінка, інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста, яка під час атаки була з дітьми на вулиці. Діти вижили, їм надається необхідна допомога", – повідомив УЧХ у Facebook у п'ятницю.

На місцях ліквідації наслідків вечірній та ранкової російських атак по Одесі спільно з іншими рятувальними службами працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області.

Волонтери провели обхід території навколо місця надзвичайної ситуації для виявлення постраждалих. Вони надавали першу домедичну допомогу пораненим та психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес.

В УЧХ розповіли, що загибла інструкторка – Олена Архіпова, мама трьох дітей, яких виховувала сама. У момент ракетного удару РФ вона поспішала зі своїми дітьми до укриття.

До команди УЧХ Олена приєдналася у 2023 році як інструктор з першої допомоги. У 2026‑му розпочала роботу в напрямі допомоги тваринам, а саме сьогодні мала почати підготовку, щоб навчати людей з фізичною інвалідністю навичкам надання першої допомоги.

УЧХ висловив співчуття рідним, близьким, друзям Архіпової та всій волонтерській спільноті.

Як повідомлялося, кількість постраждалих від російської ракетної атаки на Одесу ввечері четверга зросла до десяти.