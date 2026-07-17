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Головою НАЗЯВО обрано Стукало

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Головою НАЗЯВО обрано Стукало
Фото: https://www.facebook.com/natalie.stukalo

Головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) обрано Наталію Стукало.

"16 липня 2026 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти головою Національного агентства обрано Наталію Стукало", – йдеться в повідомленні НАЗЯВО.

Зазначається, що відповідне подання направлено до Кабінету міністрів України для призначення на посаду.

"Щиро дякую всім за довіру, підтримку, теплі привітання та добрі слова! Для мене це велика честь і відповідальність. Попереду багато роботи, тож продовжуємо разом працювати над розбудовою сучасної системи забезпечення якості вищої освіти України відповідно до європейських стандартів", – написала Стукало в мережі Facebook.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.

#стукало_наталія #назяво
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