Розпочато публікацію профілів осіб, які здійснюють рекрутинг іноземців до армії РФ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з Міністерством закордонних справ України на ресурсі StopRussianRecruiters.org створив нову рубрику, присвячену особам, які задіяні в рекрутингу іноземних громадян на війну проти України.

"У розділі Recruiters публікуються профілі агентів і посередників, інформація про яких у відкритих джерелах пов’язується з вербуванням іноземних громадян на службу до збройних сил РФ", – повідомляє Коордштаб у п’ятницю у Телеграм.

Зокрема, йдеться про випадки, коли людей під приводом цивільної роботи заманюють до Росії, вводять в оману щодо справжніх умов служби або використовують шахрайські схеми під час вербування. "Навіть ті, хто свідомо погоджується на службу, нерідко стають жертвами обману: не отримують обіцяних виплат або втрачають кошти через дії вербувальників. Жертвами таких схем стають люди з економічно вразливих середовищ по всьому світові, зокрема з африканських країн", – наголосили у Коордштабі.

StopRussianRecruiters.org також систематизує та публікує інформацію, що вже перебуває у відкритому доступі, щоб попередити потенційних жертв, привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми та зробити таку інформацію більш доступною.

Крім того, проєкт закликає постраждалих, їхніх рідних і свідків повідомляти про випадки вербування. При цьому усі звернення опрацьовуються конфіденційно.