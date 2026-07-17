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Розпочалися додаткові сесії НМТ

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Розпочалися додаткові сесії НМТ
Фото: Освіторія

У п’ятницю, 17 липня, розпочалися додаткові сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), які триватимуть до 24 липня, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Цей етап є вирішальним для вступників і вступниць, які зареєструвалися для участі в додаткових сесіях НМТ, або не змогли з поважних причин взяти участі в основних сесіях, або для учасників та учасниць НМТ, які з незалежних від них обставин не змогли розпочати чи завершити роботи над тестом під час проведення основних сесій", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що учасники матимуть змогу дізнатися тестові бали на екрані монітора одразу після завершення обох етапів іспиту, а офіційні результати додаткових сесій за шкалою 100-200 балів будуть розміщені в персональних кабінетах учасників НМТ до 29 липня.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня. Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

Для участі в основних сесіях зареєструвалося 354,5 тис. учасників, з них узяло участь 324,3 тис., що становить понад 91,49%.

#нмт #додаткові_сесії
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