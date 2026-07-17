Рада церков закликала ВРЦ прийняти до свого членства ПЦУ

Під головуванням предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) зустрілася з делегацією Всесвітньої ради церков (ВРЦ) на чолі з генеральним секретарем ВРЦ – пастором доктором Джеррі Піллеєм.

"Представники українських церков і релігійних організацій поінформували делегацію ВРЦ про наслідки російської збройної агресії проти України, наголосивши на численних людських жертвах серед мирного населення, зокрема дітей, а також на масштабних руйнуваннях храмів і релігійних споруд. Зокрема, було згадано про нещодавнє значне пошкодження Успенського собору Києво-Печерської Лаври внаслідок російської атаки", – йдеться в повідомленні Ради церков.

Зазначається, що у ВРЦіРО наголосили на інструменталізації релігії як зброї зі сторони РФ та на співучасті в агресії проти України Російської православної церкви (РПЦ) та інших російських конфесій.

"РПЦ, яка є членом Всесвітньої Ради Церков, та її керівник несуть пряму відповідальність за розв’язування і ведення повномасштабної російської агресії проти України, вбивство цивільних людей, у тому числі, дітей і жінок, руйнування українських міст і релігійних споруд", – йдеться в повідомленні.

Окремо, члени ВРЦіРО звернулися до делегації ВРЦ і в контексті підтримки України попросили прийняти до свого членства Православну церкву України, що, на їх думку, дало б змогу забезпечити постійну присутність українського голосу в міжнародній екуменічній спільноті.

Як повідомлялося, на початку червня голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський заявив, що Всесвітня рада церков є важливим майданчиком, і очікує, що Православна церква України (ПЦУ) може стати членом.