Низка ЗМІ опублікувала розслідування щодо нерухомості брата директора ДБР

Низка українських медіа в п’ятницю одночасно оприлюднила розслідування "Слідства.Інфо" та Центру протидії корупції про 143 об’єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Видання "Українська правда" та "Суспільне" зокрема в своїх статтях зазначають, що текст розслідування опубліковано в межах "Ініціативи 143" – спільної акції восьми українських медіа, до якої долучилися "Українська правда", Суспільне, "Схеми" (Радіо Свобода), hromadske, "Дзеркало тижня", NV, Bihus.Info та Телебачення Торонто. "Ініціатива 143" виникла як реакція на заборону Печерським райсудом Києва публікації матеріалу.

В опублікованому розслідуванні йдеться про те, що брат директора ДБР Олексія Сухачова Олександр набув право власності на 143 об’єкти нерухомості за значно заниженими цінами. Як стверджують розслідувачі, ці об’єкти нерухомості пов’язані з компанією "Строй Сіті", яку раніше перевіряло ДБР.

"Відповідно до документів, які є в розпорядженні авторів розслідування, він скуповував нерухомість у ЖК "IT-Парк Manufactura" (Харків) за балансовою вартістю, значно нижчою від ринкових цін. Настільки низькою, що її можна порівнювати з ціною смартфона", – зазначається в публікації.

Згідно з текстом публікації, у 2021 році поліція і прокуратура розпочали кримінальне провадження щодо самобудів "Строй Сіті".

"В грудні 2022-го заступник генпрокурора доручив розслідування головному слідчому управлінню ДБР. Певний час бюро займалося справою, в якій фігурує компанія, яка, ймовірно, пов’язана із братом їхнього керівника, але зрештою підозру нікому не оголосили", – зазначають розслідувачі.

У публікації наголошується, що провадження щодо самобудів, яке розслідувало ДБР, в серпні 2025 року знову передали до поліції Чернігівщини, де його зрештою закрили.

"Провадження поновили після того, як особи, які згадуються в цьому розслідуванні, отримали інформаційні запити від журналістів. Станом на зараз Олександр Сухачов припинив володіти майже всіма 143 квартирами й офісами", – йдеться в розслідуванні.