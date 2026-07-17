Депутати пропонують Раді захистити права на українську мову під час прийому на роботу

Депутати пропонують Верховній Раді внести зміни до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", зокрема розширити коло осіб, які зобов’язані володіти українською та використовувати її під час виконання службових обов’язків.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №15412 від 15 липня, документ розроблено з урахуванням семирічної практики застосування закону; над ним працювала спеціальна робоча група за участю народних депутатів, представників органів державної влади, уповноваженого із захисту державної мови, громадських організацій та експертів у сфері мовної політики.

Зокрема, серед запропонованих змін – розширення кола осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов’язків. Ця вимога поширюється, зокрема, на народних депутатів України, керівників державних наукових установ і державних закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших осіб.

Крім того, пропонується: посилити захист права на українську мову у сфері праці, зокрема гарантувати його вже під час прийому на роботу, а не лише після укладення трудових відносин; установити вимоги щодо відповідності офіційних документів стандартам державної мови; удосконалити механізми державного контролю та окремих процедур розгляду скарг.

"Закон про державну мову неодноразово довів свою ефективність. Він пройшов перевірку часом, а після початку повномасштабної війни став одним із важливих інструментів зміцнення української ідентичності та національної стійкості. Саме тому природно, що сьогодні йдеться не про зміну його філософії, а про розвиток і вдосконалення – з урахуванням практики, накопиченої за сім років його дії", – цитує мовного омбудсмена Олену Івановську пресслужба.

За її словами, накопичений за сім років дії закону досвід дозволяє удосконалити окремі положення, посилити гарантії захисту державної мови та усунути недохопи, які виявила практика.

Авторами законопроєкту є голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") та ще 62 парламентарі.