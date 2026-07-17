ЄС запровадив санкції проти 15 російських тюремників та СІЗО у Таганрозі за катування українських полонених

Європейський союз (ЄС) запровадив санкції проти 15 осіб, відповідальних за порушення прав людини щодо українських військовополонених, та СІЗО у Таганрозі, де було закатовано українську журналістку Вікторію Рощину, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"ЄС запровадив санкції проти 15 осіб та однієї установи, відповідальних за порушення прав людини щодо українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб на території РФ та ТОТ. Серед підсанкційних осіб – Дмитро Нєєлов, заступник начальника колонії в Оленівці, який безпосередньо відповідав за масове вбивство українських військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року: він умисно затримав евакуацію поранених", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у п’ятницю.

Під санкції також потрапив Слідчий ізолятор №2 у Таганрозі (СІЗО-2) – установа, де систематичні тортури призвели до смерті української журналістки Вікторії Рощиної після року незаконного утримання.

"Санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям ЄС надавати їм кошти або економічні ресурси, а також заборону на в’їзд і транзит через територію ЄС", – йдеться у повідомленні МЗС.

За даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених повідомляють, що зазнали катувань – це свідчить про системну державну політику Росії. "Цю систему насильства необхідно зупинити шляхом подальшої міжнародної ізоляції Росії, її усунення з міжнародних майданчиків та посилення санкційного тиску, доки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.