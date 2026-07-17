Кабмін доручив перепоховати першого голову ОУН Коновальця на території НВМК

Кабінет міністрів доручив провести перепоховання в Україні останків борця за незалежність України у ХХ столітті, державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української народної республіки, першого голови Організації українських націоналістів у 1929-1938 роках Євгена Коновальця на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Також розпорядженням №703 від 15 липня уряд затвердив план заходів з організації перепоховання в Україні останків Коновальця.

Зокрема, Міністерству закордонних справ доручено отримати у уповноважених органів Королівства Нідерландів дозволи на ексгумацію останків Коновальця, а також дозволи для забезпечення їх переміщення через державний кордон України.

Також доручено підготувати заходи із вшанування пам’яті Коновальця в дипломатичних установах та в Києві після перевезення останків.

Крім того, доручено провести перепоховання останків Коновальця на території НВМК із відданням військових почестей відповідно до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України.

За словами голови ОУН, першого заступника голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдана Червака перепоховання може відбутися незабаром.

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам, Нідерланди.

Як повідомлялося, 25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.