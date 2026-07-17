П'ятеро цивільних постраждало від атак БпЛА по цивільних об'єктах Чернігівщини – ОВА

П’ятеро цивільних осіб постраждало від ворожих атак безпілотниками по цивільним об’єктам Чернігівської області за минулу добу, пошкоджено зерносушильний комплекс, сільськогосподарську техніку, склад готової продукції, житлові будинки, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус

"Учора з самого ранку ворог вдарив "молніями" по селу Семенівської громади. Пошкоджено будинки й гаражі. У самій Семенівці ввечері через удари FPV-дронами пошкоджено оселю, трактор, господарську будівлю. Удень був удар "ланцетом" по АЗС у Новгороді-Сіверському", – написав він у телеграм в п’ятницю.

"Росіяни вдарили "геранями" по великому підприємству в Корюківці. Пошкоджена техніка і склад готової продукції. Троє людей постраждали унаслідок цієї атаки. Це дві жінки – 53 і 55 років – і 35-річний чоловік. Усім медики надали допомогу – люди лікуються амбулаторно. У селі Сновської громади через атаку БпЛА постраждала 50-річна цивільна жінка", – повідомив Чаус.

Як розповів очільник ОВА, увечері було атаковано "геранями" підприємство в Мені. До медиків звернулася 38-річна працівниця підприємства – у неї легкі травми. Пошкоджено техніку, житлові будинки. Пожежу ліквідували.

Уночі, за даними ОВА, в с. Чорний Ріг Семенівської громади були прильоти "гераней" по зерносушильному комплексу. Пошкоджено складську будівлю агрофірми.