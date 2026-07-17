Кабмін схвалив нацстратегію протидії шахрайству до 2028 року

Кабінет міністрів України схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу на період до 2028 року, а також затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2026-2028 рр., повідомляє Офіс європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що Нацстратегія розроблена на виконання рекомендацій Європейської комісії щодо захисту фінансових інтересів ЄС, зафіксованих у Звітах про прогрес України в межах Пакетів розширення 2023-2025 рр.

Крім того, стверджується, що документ відповідає ключовому показнику переговорного Розділу 32 "Фінансовий контроль", що належить до Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

"Схвалення відповідної стратегії є міжнародним зобов’язанням України відповідно до Рамкової угоди між Україною та ЄС згідно з Ukraine Facility та є пріоритетною рекомендацією Аудиторської ради інструменту", – додали в Офісі.

Зокрема, документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії: шахрайству та корупції; конфлікту інтересів; подвійному фінансуванню проєктів; будь-якій іншій протиправній діяльності, що шкодить бюджету України та фондам ЄС.

Зазначається, що нові підходи допоможуть як оперативно виявляти та розслідувати правопорушення, так і ефективно запобігати їм та притягати винних до юридичної відповідальності.

Очікуваний ефект від реалізації: в Україні з’явиться сучасна антишахрайська система, яка повністю відповідає стандартам Євросоюзу та здатна вчасно реагувати на появу нових складних фінансових схем; суспільство матиме публічний доступ до результатів боротьби з фінансовими зловживаннями; окрема увага – безпеці та підтримці людей, які повідомляють про факти шахрайства чи порушення при використанні ресурсів ЄС.