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Кабмін схвалив нацстратегію протидії шахрайству до 2028 року

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Кабінет міністрів України схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу на період до 2028 року, а також затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2026-2028 рр., повідомляє Офіс європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що Нацстратегія розроблена на виконання рекомендацій Європейської комісії щодо захисту фінансових інтересів ЄС, зафіксованих у Звітах про прогрес України в межах Пакетів розширення 2023-2025 рр.

Крім того, стверджується, що документ відповідає ключовому показнику переговорного Розділу 32 "Фінансовий контроль", що належить до Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС".

"Схвалення відповідної стратегії є міжнародним зобов’язанням України відповідно до Рамкової угоди між Україною та ЄС згідно з Ukraine Facility та є пріоритетною рекомендацією Аудиторської ради інструменту", – додали в Офісі.

Зокрема, документ чітко визначає цілі та завдання державних органів у сфері протидії: шахрайству та корупції; конфлікту інтересів; подвійному фінансуванню проєктів; будь-якій іншій протиправній діяльності, що шкодить бюджету України та фондам ЄС.

Зазначається, що нові підходи допоможуть як оперативно виявляти та розслідувати правопорушення, так і ефективно запобігати їм та притягати винних до юридичної відповідальності.

Очікуваний ефект від реалізації: в Україні з’явиться сучасна антишахрайська система, яка повністю відповідає стандартам Євросоюзу та здатна вчасно реагувати на появу нових складних фінансових схем; суспільство матиме публічний доступ до результатів боротьби з фінансовими зловживаннями; окрема увага – безпеці та підтримці людей, які повідомляють про факти шахрайства чи порушення при використанні ресурсів ЄС.

#шахрайство #протидія #стратегiя
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