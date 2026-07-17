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Стармер та президент УЧХ Доценко обговорили гуманітарні виклики війни

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Стармер та президент УЧХ Доценко обговорили гуманітарні виклики війни
Фото: Червоний Хрест України

Прем'єр‑міністр Великобританії Кір Стармер та президент Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко з командою обговорили гуманітарні виклики, які організація долає в умовах повномасштабної російської агресії.

"Окрему увагу приділили наслідкам постійних атак на українські міста, зокрема Київ. Делегація відвідала одне з місць нещодавнього ракетного удару по столиці, де представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Українського Червоного Хреста розповіли про реагування на надзвичайну ситуацію та допомогу постраждалим", – написав УЧХ у Facebook.

Стармер поспілкувався з рятувальниками ДСНС України та командою загону швидкого реагування УЧХ, які працювали на місці атаки. Волонтери й співробітники розповіли про свою роботу під час ліквідації наслідків обстрілів, підтримку постраждалих та допомогу екстреним службам.

"Ми вдячні Великій Британії, Міністерству закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії (FCDO) та Британському Червоному Хресту за солідарність і підтримку України. Саме завдяки цій співпраці нам вдається посилювати спроможність оперативно реагувати на потреби людей", – зазначили в УЧХ.

Як повідомлялося, Стармер у четвер перебував з візитом у Києві.

#доценко #стармер #тчху #відновлення #учх #великобританія
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