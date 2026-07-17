Зеленський закликав прискорити виконання домовленостей із партнерами щодо оборонної підтримки після нічних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський після нічних російських атак закликав максимально прискорити реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами щодо посилення оборонної підтримки країни.

"Важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто задіяні до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними. Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів. Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя тут, в Україні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент зазначив, що внаслідок нічного ракетного удару по житловому будинку в Одесі загинуло дві людини, ще п’ятеро дістали поранення, серед них троє дітей. Крім того, за його словами, Росія застосувала 15 керованих авіабомб по Сумщині, у Сумах поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку.

Крім того, за словами Зеленського, у Запорізькій області внаслідок авіаудару загинули дві людини, ще п’ятеро були поранені. На Харківщині поранення дістали троє людей, на Чернігівщині – одна людина. Під обстрілами також перебували Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області.

Президент повідомив, що загалом протягом ночі російські війська випустили по Україні понад 130 ударних безпілотників і вісім ракет.

"Я дякую всім, хто працює саме так, і всім партнерам, які допомагають Україні", – додав Зеленський.