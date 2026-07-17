Набув чинності закон про наставництво – Мінсоцполітики

Набув чинності закон "Про наставництво", який вперше комплексно врегульовує наставництво на законодавчому рівні, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Держава створила механізм, який допомагає кожній дитині чи молодій людині, яка цього потребує, знайти поруч надійного дорослого, здатного підтримати, підказати, допомогти повірити в себе та зробити перші кроки до самостійного життя. Інвестуючи в кожну дитину сьогодні, ми формуємо сильніше суспільство завтра", – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що наставництво – це безоплатна й регулярна діяльність, спрямована на розвиток особистісного потенціалу дитини чи молодої людини з урахуванням її індивідуальних потреб і особливостей.

Законом передбачено, що держава забезпечуватиме наставництво для дітей та молоді віком від 10 до 23 років, зокрема для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей і молоді, які проживають або проживали в інтернатних закладах, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей і молоді, які повернулися після депортації чи примусового переміщення, дітей загиблих Захисників і Захисниць України та ветеранів війни.

У відомстві розповіли, що окремою новацією є впровадження корпоративного наставництва, зокрема закон передбачає можливість для бізнесу системно долучатися до підтримки молоді: створювати умови для участі своїх працівників як наставників, проводити профорієнтаційні заходи, знайомити молодих людей із професіями, організовувати навчальні візити, стажування та інші формати, що допомагають підготуватися до самостійного життя й кар’єрного розвитку.

Згідно з документом, стати наставником або наставницею може громадянин чи громадянка України віком від 21 року.

Для цього необхідно пройти підготовку, подати визначені законом документи та отримати висновок про можливість здійснювати наставництво, а після цього організатор наставництва допомагає сформувати наставницьку пару та супроводжує взаємодію наставника чи наставниці з дитиною або молодою людиною.

Зазначається, що наразі Мінсоцполітики завершує підготовку підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації нового закону, а також паралельно оновлюється програма підготовки тренерів та кандидатів у наставники.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон "Про наставництво", який на державному рівні визнає наставництво як ефективний інструмент підтримки дітей та молоді.