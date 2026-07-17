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Командувач СБС: ФЛОТОпад триває – вночі уражено ще 12 суден

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Командувач СБС: ФЛОТОпад триває – вночі уражено ще 12 суден
Фото: https://t.me/robert_magyar

Дванадцять суден "тіньового флоту" РФ уражено в Чорному морі в ніч проти п’ятниці, 17 липня, загалом за 12 діб операції "МоЛоЧКа"— 159 суден, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) Роберт "Мадяр" Бровді.

"ФЛОТОпад триває: 159 суден за 12 діб операції "МоЛоЧКа". +12 "тіньового флоту" впольовано 17 липня Птахами СБС у Чорному морі: 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир", – написав Бровді у телеграм-каналі.

За даними Бровді, у період дії операції СБС "МоЛоЧКа" з 6 по 17 липня уражено 159 суден зі складу "тіньового флоту" РФ. "У розрізі морів: 117 од. – Азовське, 42 од. – Чорне", – уточнив Бровді.

"Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", – описав Бровді завдання по ураженню ворожого тіньового флоту.

"Ми встоїмо. Москва ляже, МоЛоЧКа у дії. Крим відгодуємо та відбудуємо", – завершив допис командувач СБС.

#судна #сбс #ураження
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