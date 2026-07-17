Кабмін врегулював механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків

Кабінет міністрів підтримав постанову, яка визначає механізм евакуації дітей із територій активних та можливих воєнних (бойових) дій без супроводу батьків чи законних представників, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Постанова визначає порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно з Національною поліцією, запроваджує поняття "евакуйована дитина" та врегульовує подальший маршрут дитини після евакуації", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу.

Також визначено механізми її тимчасового влаштування – насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту.

Крім того, постановою врегульовано подальші дії у випадках, коли після евакуації батьки тривалий час не підтримують із дитиною зв’язок і не виконують своїх батьківських обов’язків.

"Ухвалене рішення дозволить державі діяти швидко та скоординовано у критичних ситуаціях. Воно забезпечує чіткий алгоритм взаємодії всіх служб, щоб кожна дитина, яка опинилася під загрозою через війну, була своєчасно евакуйована, отримала необхідний захист, допомогу та перебувала у безпечному середовищі", – додали у відомстві.