Кабмін звільнив Іванченко з посади керівника Апарату прем'єра

Кабінет міністрів звільнив Ганну Іванченко з посади керівника Апарату прем’єр-міністра України.

Також уряд ухвалив ряд кадрових рішень, які пов’язані з призначенням нового уряду.

Зокрема, звільнив в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова і заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук, у зв’язку з призначенням останньої на посаду міністра цифрової трансформації.

Звільнено в.о. міністра юстиції Людмилу Сугак у зв’язку з призначенням міністром Дениса Маслова.

Крім того, Андрія Бутенка звільнено з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у зв’язку з призначенням його міністром освіти і науки.

З посади голови Національної поліції України звільнено Івана Вигівського у зв’язку з призначенням його міністром внутрішніх справ.

Серед іншого, звільнено Тараса Висоцького з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України у зв’язку призначення його міністром аграрної політики та продовольства.

Вищезазначені рішення здійснено розпорядженням уряду №№710-716 від 16 липня.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України.