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Випробувальний запуск місячної ракети Starship перенесено через технічні проблеми – SpaceX

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Черговий тестовий запуск космічного корабля Starship з ракетою-носієм Super Heavy, який планувався на п’ятницю за київським часом, перенесено на добу через технічні проблеми, виявлені перед стартом, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Зворотний відлік часу до запуску, який мав відбутися зі стартового майданчика Starbase компанії SpaceX у Бока-Чіка на південному сході штату Техас у четвер о 17:45 кч за місцевим часом (у п’ятницю о 01:45 за кч) було зупинено за хвилину до старту. Компанія ухвалила рішення про його перенесення для додаткової перевірки систем.

У рамках випробування американська ракета Starship, що розробляється для польотів на Місяць і Марс, після одного оберту навколо Землі тривалістю близько години мала після виходу з орбіти здійснити м’яке приводнення в Індійському океані. Щодо багаторазового носія Super Heavy, то він мав приводнитися в Американській (Мексиканській) затоці приблизно за вісім хвилин після старту.

Багаторазова ракетна система Starship складається з двох елементів – космічного корабля Starship (верхній ступінь) та важкого прискорювача Super Heavy загальною довжиною понад 120 м. Вона вища за будь-яку іншу ракету, коли-небудь створену у світі. Носій Super Heavy удвічі потужніший, ніж створена NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System (SLS).

Ракета вже 12 разів запускалася в тестовий орбітальний політ, з яких сім були успішними. Останній успішний політ відбувся у травні. Засновник SpaceX Ілон Маск планує сертифікувати Starship для польотів з людьми вже цього року.

#spacex #запуск #перенесення #starship
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