Одна людина загинула, ще 14 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 23 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 14 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Високий загинув 35-річний чоловік, постраждали жінки 64 і 34 років, чоловіки 36, 39, 35 років; у сел. Золочів постраждали жінки 71 і 64 років та чоловіки 69 і 65 років; у м. Богодухів постраждали чоловіки 21, 18 і 19 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади поранено 74-річну жінку", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.