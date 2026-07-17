Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина загинула, ще 14 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина загинула, ще 14 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 23 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 14 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Високий загинув 35-річний чоловік, постраждали жінки 64 і 34 років, чоловіки 36, 39, 35 років; у сел. Золочів постраждали жінки 71 і 64 років та чоловіки 69 і 65 років; у м. Богодухів постраждали чоловіки 21, 18 і 19 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади поранено 74-річну жінку", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представниц…

Читати
Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Євгеній Хмара буде виконувати Обов'язки міністра оборони України і контролюватиме далекобійні операції "Обов'язки міністра оборони України буде ви…

Читати
Зеленський звільнив Калашника і Кіма з посад глав ОДА і призначив їх перших заступників тимчасово виконувати обов'язки

Зеленський звільнив Калашника і Кіма з посад глав ОДА і призначив їх перших заступників тимчасово виконувати обов'язки

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Калашника і Віталія Кіма з посад глав Київської і Миколаївської обласних державних адміністрац…

Читати