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ППО України збила п'ять ракет і 115 дронів, зафіксовано влучання двох ракет і восьми ударних БпЛА на семи локаціях

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ППО України збила п'ять ракет і 115 дронів, зафіксовано влучання двох ракет і восьми ударних БпЛА на семи локаціях

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили п'ять керованих ракет та 115 дронів, проте зафіксовано влучання двох ракет і восьми ударних БпЛА на семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 17 липня (з 18:00 16 липня) противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із ТОТ АР Крим, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 130 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – РФ, Донецьк -ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання двох ракет та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

 

#ппо #збиття #цілі
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