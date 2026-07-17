До 10 зросла кількість постраждалих від російської ракетної атаки Одеси, двоє загиблих

До 10 зросла кількість постраждалих від російської ракетної атаки Одеси ввечері четверга, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки зросло до 10, серед яких діти. Двоє людей загинуло. Серед загиблих – жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими", – написав він у телеграмі.

Водночас Кіпер повідомив, що станом на 08:00 п'ятниці в Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням. Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

На місцях ворожих атак тривають роботи з ліквідації наслідків. Залучені всі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Як повідомлялося, російські війська в четвер ввечері здійснили ракетний удар по Одесі в четвер, є загиблий та постраждалі, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.