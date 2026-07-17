Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 493 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, чотири танка, 65 артсистем, шість бронемашин, 1879 БПЛА, а також 493 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб, танків – 12 148 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од, артилерійських систем – 46 084 (+65) од, РСЗВ – 1 943 (+7) од, засоби ППО– 1 496 (+4) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+1) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од, крилаті ракети – 4 909 (+3) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од , автомобільна техніка та автоцистерни – 121 216 (+489) од, спеціальна техніка – 4 424 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.