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Події

РФ завдала майже 10 ударів по Дніпропетровщині, виникла пожежа

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РФ завдала майже 10 ударів по Дніпропетровщині, виникла пожежа
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, виникла пожежа в Дніпрі, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", – написав він.

За словами Ганжи, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджене приватне підприємство, пошта, АЗС.

У Дніпрі виникла пожежа. Понівечений склад логістичної компанії.

Між тим, після атаки обійшлося без постраждалих.

 

#дніпропетровська #обстріли
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