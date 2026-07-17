РФ завдала майже 10 ударів по Дніпропетровщині, виникла пожежа

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, виникла пожежа в Дніпрі, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", – написав він.

За словами Ганжи, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджене приватне підприємство, пошта, АЗС.

У Дніпрі виникла пожежа. Понівечений склад логістичної компанії.

Між тим, після атаки обійшлося без постраждалих.