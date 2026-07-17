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Росіяни атакували Запорізьку область, є три жертви і п'ятеро поранених

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Росіяни атакували Запорізьку область, є три жертви і п'ятеро поранених
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 800 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого троє загиблих та п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 853 удари по 58 населених пунктах Запорізької області. Троє людей загинули, ще п'ятеро, зокрема четверо дітей, – отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 33 авіаційні удари по Запоріжжю, Малокатеринівці, Трудовому, Листівці, Дубовому Гаю, Розівці, Барвінівці, Зірниці, Ніженці, Васильковому, Юрківці, Смайлівці, Рибальському, Ясній Поляні, Преображенці, Данилівці, Тимошівці, Широкому, Червоній Криниці, Омельнику, Червоному Яру, Новосолошиному, Новопавлівці, Сонячному та Єгорівці.

За його словами, 551 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Трудове, Біленьке, Розумівку, Канівське, Річне, Новояковлівку, Тернівку, Григорівку, Матвіївку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове та Косівцеве.

Також зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці, а 267 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Косівцевому.

Крім того, надійшло 111 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

#запорізька #обстріли
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