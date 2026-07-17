17 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 липня відзначають Всесвітній день міжнародного правосуддя, День етнографа, Всесвітній день Емоджі, День народження Діснейленду, Міжнародний день фірґуну, День жовтої свині.

У Словаччині - День незалежності.

У 2014 році російським зенітним ракетним комплексом "Бук" біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть усі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Марини, блаженного священномученика Павла Гойдича.

День 1603 Російська агресія - Day 1603 Russian aggression

День етнографа

Приурочений до дня народження видатного етнографа та мандрівника Миколи Миклухо-Маклая, який народився саме цього дня 1846 року.

Етнографія — це наука, яка вивчає культуру, звичаї, побут, духовність, походження, територіальне розміщення та інші особливості народів (етносів). Саме етнографи допомагають зберігати і розуміти нашу національну спадщину.

Всесвітній день міжнародного правосуддя

Це міжнародний день, який визнає нову систему міжнародного кримінального судочинства. Дату 17 липня обрано на честь прийняття Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд. 2010 року на Оглядовій конференції Римського статуту, що відбулася в Кампалі (Уганда), Асамблея держав-учасниць вирішила відзначати 17 липня як День міжнародного кримінального правосуддя.

Всесвітній день Емоджі

Це міжнародне свято, яке приурочене до популярних смайликів та символів, які ми використовуємо в повсякденному спілкуванні. Емоджі прийшли до нас з Японії і буквально означають "символ в картинці". Їх творець, Сігетака Куріта, розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп’ютери та телефони.

День народження Діснейленда

17 липня кожного року Діснейленд відзначає день власного народження, бо саме цього дня у 1955 році в американському штаті Каліфорнія (місто Анахайма) відбулось відкриття першого казкового розважального парку.

Міжнародний день фірґуну

Щороку 17 липня у світі відзначають Міжнародний день фірґуну — неофіційне міжнародне свято, присвячене щирій підтримці, доброзичливості та вмінню радіти досягненням інших людей без заздрощів і прихованих мотивів. Його ідея ґрунтується на понятті "фірґун" — слові сучасної івритської мови, яке не має точного відповідника в більшості інших мов світу.

День незалежності Словаччини

День незалежності Словаччини - відзначається щорічно 17 липня. Цей день вшановує прийняття Декларації про суверенітет Словацької Республіки 1992 року, що ознаменувала перші кроки на шляху до незалежності нації.

День жовтої свині

Це свято любителів математики. День жовтої свині святкують від 1960 року. Пов'язаний він з двома студентами-математиками з Прінстона, які довгий час затято аналізували число 17.

Цікаво, що число з шістнадцяти одиниць (1111111111111111) ділиться на 17 без залишку. А Карл Фрідріх Гаус, король математиків, перший здогадався, як побудувати правильний 17-кутник.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая (1846–1888), видатного вченого-етнографа, антрополога, географа, природознавця, мандрівника, громадського діяча, публіциста українського походження, з козацького роду Миклух, автора близько 160 наукових праць, дослідника народів Південно-Східної Азії, Австралії й Океанії. Його ім’ям названо 300 км узбережжя острова Нова Гвінея – Берег Миклухо-Маклая;

155 років від дня народження Філарета Михайловича Колесси (1871–1947), українського етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця, етномузиколога, літературознавця;

150 років від дня народження Каміла Крофта (1876–1945), чеського історика, дипломата, дослідника взаємин між слов’янськими народами міжвоєнної Чехо-Словаччини, зокрема Закарпатської України (Підкарпатської Русі);

110 років від дня народження Володимира Бакусевича (1916-1991), майстра художньої кераміки;

90 років від дня народження Петра Івановича Нікітіна (1936–2005), українського актора;

70 років від дня народження Михайла Сироти (1956-2008), політичного та державного діяча.

Ще цього дня:

1868 - Японську столицю переносять з Кіото до Токіо;

1915 - Німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 - У Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

1917 - Відбувається виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 - Після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1945 - Починається Потсдамська конференція очільників держав-союзників-переможниць у Другій світовій війні;

1973 - В Афганістані повалено монархію і проголошено республіку;

1997 - Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2020 - Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Церковне свято

День пам’яті святої великомучениці Марини

Свята Марина народилася в Антіохії Пісідійській (у Малій Азії) і була дочкою язичницького жреця Едесіма. Вже в юні роки Марина відчула сильну прихильність до Христа. Дівчина не приховувала свого християнства і відважно висміювала культ ідолів. Це викликало ненависть її батька, який позбавив її спадщини.

Марину посадили до в’язниці, де вона відмовилася від жертви ідолам. За це її піддали жорстоким мукам, але вона залишалася незворушною. У темниці величезний змій намагався напасти на Марину. За її молитвою, змій перетворився на чорного пса, а потім помер.

Блаженного священномученика Павла Гойдича

Блаженний Павло Петро Гойдич народився 17 липня 1888 р. в Руських Пеклянах (Словачинна).

У 1911 році разом зі своїм старшим братом Корнелієм приймає Тайну свящества в целібаті. За декілька років він був призначений адміністратором єпархії, титулярним єпископом, керував народними місіями на Закарпатті та на сході Словаччини.

У 1948 році комуністи у Чехословаччині починають боротьбу проти Греко-Католицької Церкви. У ніч проти 14 квітня 1950 року міліція інтернує в концентраційні табори майже все греко-католицьке духовенство, а 28 квітня ув’язнює владику Павла. Таємна міліція відвозить його в ізольоване місце, де починаються суди, фізичні та психічні тортури. 15 січня 1951 року його засуджують на довічне ув’язнення.

1960 року проголошено амністію, що стосувалася також і хворого 70-літнього Преосв. Павла. Проти звільнення єпископа розпочали протест у Празі представники Православної Церкви. Того ж року Павло Гойдич помирає в леопольдівській в’язниці в день свого народження. Поховано його було під № 681. У 1968 році відбулася ексгумація тілесних останків владики і їх було перевезено до Пряшева, а згодом переміщено з каплиці до кафедральної крипти.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.

З прикмет цього дня:

Багато бджіл – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно. З'явилося жовте листя на деревах – буде рання осінь. Яка погода сьогодні – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Не варто в цей день брати або давати в борг. Не можна також починати нові справи. Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися. Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

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