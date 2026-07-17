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Росія скинула на Суми п'ять КАБів: є влучання в цивільну інфраструктуру

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Російські окупанти у ніч проти п'ятниці скинули на Суми п'ять керованих авіабомб, є влучання по цивільній інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Попередньо, зафіксовано п'ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин", – пише він у телеграм.

Григоров повідомив про влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема й про два удари – в центральній.

"В одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будівлях навколо вибиті сотні вікон. Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби", – зазначив він.

За словами Григорова, інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2890

#каби #влучання #суми
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