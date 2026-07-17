Канада підписала конвенцію ООН проти кіберзлочинності – Ананд

Канада підписала конвенцію ООН проти кіберзлочинності, яка має посилити міжнародну співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та захисті громадян і бізнесу від транскордонних кіберзагроз, повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

"Канада підписала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти кіберзлочинності, зміцнюючи міжнародну співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та захищаючи людей і підприємства від загроз, що перетинають кордони", – написала вона в соцмережі Х.

За словами Ананд, конвенція допоможе країнам обмінюватися доказами, підтримувати жертв і переслідувати кіберзлочинців, водночас дотримуючись прав людини та верховенства права. Кіберзлочинність не знає кордонів, і наша відповідь також не повинна.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/2077826522006634906