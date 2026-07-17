Родини українських військовополонених передали представнику Папи Римського списки полонених – Верещук

Родини українських військовополонених та зниклих безвісти під час зустрічі зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Маттео Дзуппі передали йому списки українських військовополонених, розраховуючи на подальше сприяння Святого Престолу у їхньому звільненні, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Учора разом зі спеціальним представником Папи Римського кардиналом Маттео Дзуппі зустрілися з родинами військовополонених і зниклих безвісти. Під час зустрічі родини передали кардиналу Дзуппі списки українських військовополонених, сподіваючись на подальше сприяння Святого Престолу у їхньому звільненні та поверненні додому, в Україну", – написала вона в телеграмі.

Верещук зазначила, що розмова було про бійців "Азову", катування українських захисників і захисниць у російському полоні, про незаконно засуджених військових, полонених жінок, тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також про тих воїнів, чиє перебування в полоні досі не підтверджене російською стороною.

"Святий Престол залишається одним із небагатьох міжнародних суб'єктів, який має можливість вести гуманітарний діалог щодо звільнення наших людей. Ми високо цінуємо ці зусилля", – наголосила вона.

Джерело: https://t.me/vereshchuk_iryna/4162