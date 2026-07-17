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Події

Семеро людей, серед них дитина, постраждали через російські удари по Сумщині

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Російські війська в четвер атакували Сумську область, постраждали семеро цивільних, серед них дитина, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Семеро цивільних, серед них 4-річна дитина, постраждали за день унаслідок російських атак у Сумському районі", – написав він у телеграмі.

Так, у Стецьківському старостаті внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували, ще двоє – чоловік і жінка – лікуються амбулаторно.

У центрі Сум унаслідок удару російського БпЛА поранення отримав цивільний чоловік. У лікарні йому надають необхідну допомогу.

На околиці Сум після вечірнього удару керованими авіабомбами по приватному сектору по медичну допомогу звернулися двоє людей: жінка з гострою реакцією на стрес та чоловік з ушкодженнями. Обом надали необхідну допомогу.

У Сумському районі на трасі ворожий дрон влучив поблизу автомобіля. 4-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Її життю нічого не загрожує.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2889

#сумська #постраждалі #обстріли
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