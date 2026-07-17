На фронті відбулось 199 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 199 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 199 бойові зіткнення. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6076 дронів-камікадзе та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, один з яких із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники.

На куп'янському напрямку ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони у районі Колісниківки.

Дев'ять спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Новомихайлівки та у бік населених пунктів Діброва й Озерне. Три боєзіткнення наразі тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

25 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр. Три боєзіткнення досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 52 окупантів, 23 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та один склад пально-мастильних матеріалів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, п'ять пунктів управління БпЛА та 172 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів", – йдеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке та Воздвижівка.

На оріхівському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції українських захисників у районах Білогір'я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ttKdbT8d6oA9HmsTkRczs1dCg9GSteWac5VdWJ54CxbR1nTN4ve1myjmgeGXKR59l