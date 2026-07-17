До восьми зросла кількість постраждалих у Одесі внаслідок російської ракетної атаки, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще вісім осіб дістали поранення, серед них – двоє дітей", – цитує Лисак слова заступника начальника Одеської МВА.

Також пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"На місці працюють екстрені та комунальні служби. Розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, РФ ввечері четверга здійснила ракетну атаку Одеси. Внаслідок цього дві людини загинули та є постраждалі.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/2822