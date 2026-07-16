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США запровадили нові візові обмеження проти іноземців, які підтримують ультраліві терористичні групи – Рубіо

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Державний департамент США запровадив нову політику візових обмежень щодо іноземних громадян, які фінансують, підтримують або підбурюють до діяльності ультралівих терористичних та пов'язаних із ними угруповань, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Сьогодні @StateDept запроваджує нові візові обмеження, щоб заборонити в'їзд до нашої країни лівим терористам. Іноземці, які фінансують, підбурюють або допомагають лівим терористам, є ворогами нашої цивілізації. Вони не бажані у Сполучених Штатах", – написав Рубіо у соцмережі Х.

За інформацією Держдепу США, нова політика, запроваджена на підтримку президентського меморандуму з національної безпеки, поширюватиметься на осіб, які підтримували або підбурювали до терористичних актів, брали участь у насильницькій злочинній діяльності чи економічному саботажі, а також фінансували, вербували або надавали логістичну підтримку ультралівим терористичним та пов'язаним із ними групам.

У Держдепі зазначили, що обмеження покликані захистити національну безпеку США шляхом закриття візових можливостей для осіб, які сприяють діяльності терористичних мереж, що становлять загрозу життю американців, економічній стабільності та громадській безпеці.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/2077850153814258096

#рубіо #візи #сша #іноземці
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