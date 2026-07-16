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Зеленський обговорив із главою МЗС Туреччини мирні зусилля та зону вільної торгівлі

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Зеленський обговорив із главою МЗС Туреччини мирні зусилля та зону вільної торгівлі
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у четвер обговорив дипломатичні кроки для наближення миру, ситуацію на фронті та реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами.

"Вдячний Туреччині та міністру особисто за роботу для наближення миру. Сьогодні ми обговорили ситуацію в дипломатії та кроки, які можуть активізувати роботу для досягнення миру", – написав Зеленський у телеграмі.

Президент зазначив, що також поінформував главу МЗС Туреччини про ситуацію на полі бою, а міністр розповів про свої дипломатичні контакти на різних рівнях.

"Звісно, обговорили також двосторонні відносини й реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Розраховуємо що товарообіг між нашими державами буде тільки збільшуватися. Дякую за візит і готовність співпрацювати й наближати мир", – наголосив президент.

Також Зеленський відзначив Фідана орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

 

#туреччина #співпраця
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