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Кабмін провів перше засідання і визначив пріоритети роботи – Корецький

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Кабмін провів перше засідання і визначив пріоритети роботи – Корецький
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів провів перше засідання і визначив пріоритети роботи, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Провели перше засідання нового складу Кабінету міністрів. Визначили першочергові пріоритети. Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат", – написав Корецький в соціальних мережах.

За його словами, уряд працює над виконанням завдань, визначених президентом України та Верховною Радою.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

 

#кабмін #пріоритети #засідання
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