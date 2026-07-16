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Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

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Зеленський анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував на п'ятницю розмову щодо перезавантаження українських закордонних представництв.

Він зазначив, що обговорив з новим очільником уряду Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити призначення виконувача обов'язків міністра закордонних справ.

"І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим і дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними й будуть", – заявив Зеленський.

Як повідомлялось Верховна Рада змінила уряд. Міністри оборони і закордонних справ – Михайло Федоров і Андрій Сибіга – не були перепризначені.

Кандидатури на посади глав МЗС і Міноборони вносить президент України.

#дипломати #перезавантаження #президент
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