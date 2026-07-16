Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони і контролюватиме далекобійні операції – Зеленський

Євгеній Хмара буде виконувати Обов'язки міністра оборони України і контролюватиме далекобійні операції

"Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті… Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що Хмара "точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно".

Зеленський також додав, що Міністерство оборони України продовжить усю роботу на підтримку бойових бригад.

"Сьогодні говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами", – сказав він.

Як повідомлялось Верховна Рада змінили уряд і міністри оборони і закордонних справ – Михайло Федоров і Андрій Сибіга – не були перепризначені.

Президент назначив тво глави СБУ Хмару виконувати обов'язки міністра оборони.