Зеленський звільнив Калашника і Кіма з посад глав ОДА і призначив їх перших заступників тимчасово виконувати обов'язки

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Калашника і Віталія Кіма з посад глав Київської і Миколаївської обласних державних адміністрацій (ОДА) і призначив їх перших заступників тимчасово виконувати обов'язки.

Відповідні укази №613 і №614 оприлюднені в четвер ввечері на сайті президента.

Як зазначається, Микола Калашник звільнений з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Відповідно, Віталій Кім звільнений з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншими указами визначено, що тимчасово виконувати обов'язки глави Київської ОДА буде виконувати перший заступник Руслан Олійник, Миколаївської – перший заступник глави ОДА Георгій Решетілов.