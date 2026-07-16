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Мельничук продовжить виконувати обов'язки представника Кабміну у Раді в новому уряді

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Мельничук продовжить виконувати обов'язки представника Кабміну у Раді в новому уряді
Фото: https://t.me/tmelnychuk

Тарас Мельничук продовжить виконувати обов'язки представника Кабінету міністрів у Верховній Раді в уряді Сергія Корецького.

"Дякую прем'єр-міністру України Сергію Федоровичу Корецькому та уряду України за можливість бути корисним для Держави на відповідальній позиції постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України", – написав Мельничук в телеграм-каналі у четвер.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

 

#парламент #представник #уряд
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