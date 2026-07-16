Маслов задекларував 734 тис. грн доходів за 2025р, а дружина – 5 млн грн

Новий міністр юстиції Денис Маслов зазначив 733 тис. 966 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще депутата Верховної Ради становила весь його дохід – 733 966 грн, а дружина задекларувала 5 040 172 грн доходів.

Також він вказав у декларації 33,6 тис. грн, 1,3 тис. польських злотих, 48 євро на банківських рахунках, 24 тис. дол і 1,6 тис. євро готівкою, а дружина – 16 тис. грн, 3,4 тис. євро на банківських рахунках, 140 тис. грн, 136 тис. дол і 6,6 тис. євро готівкою

Згідно з декларацією у Маслова немає нерухомості, але він зареєстрований в квартирі (67,8 кв. м) в Дніпрі і орендує квартиру (59,4 кв. м) в Києві, а дружина має у власності дві земельні ділянки (322 і 532 кв. м), два домоволодіння (49 і 52,7 кв. м), квартиру (119,2 кв. м), паркувальне місце (13,6 кв. м) і 50% нежитлового приміщення (193,9 кв. м) в Дніпрі, має два об'єкти незавершеного будівництва: домоволодіння (280 кв. м) в Дніпрі і квартира (57,7 кв. м) в Києві, а також користується будинком (150 кв. м) у Сторожниці на Закарпатті.

Крім того, дружина володіє двома автомобілями: Mercedes-Benz ML 350 2013 року випуску і Lexus LX450 2017 року випуску, облігаціями (5768 шт. номіналом 883 грн) і 20% ТОВ "Солар пауер юкрейн".

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу") міністром юстиції.