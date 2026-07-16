Т.в.о. очільника Національної поліції стане Цуцкірідзе, СБУ – Поклад

Тимчасово виконуючим обов'язки очільника Національної поліції стане перший заступник голови Максим Цуцкірідзе, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

Як повідомлялося, керівника Національної поліції Івана Вигівського призначено міністром внутрішніх справ.

Керівником Служби безпеки України (СБУ) стане перший заступник Євгена Хмари Олександр Поклад, зазначив депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Ну ось – Євген Хмара залишає СБУ і буде зараз в.о. міністра оборони. Відповідно у СБУ буде головним перший заступник Олександр Поклад", – написав він у Телеграмі у четвер.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив очільнику СБУ Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. "Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", – написав Зеленський.

Своєю чергою, Железняк звернув увагу на "юридичні процедури". "Мова йде про те, що міністром оборони має бути цивільний. Під час військового стану це трохи складно, але до 18 серпня (дня наступного пленарного засідання парламенту – ІФ-У) вирішать. Далі президент внесе його кандидатуру", – написав Железняк.