Командувач Нацгвардії подякував Клименку за роки спільної роботи

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко подякував бувшому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку за спільну роботу.

"Сьогодні хочу щиро подякувати Ігору Клименку за роки спільної роботи та підтримку Національної гвардії України. Для нас цей період став не лише часом важких боїв, а й часом змін, розвитку та посилення спроможностей", – написав Півненко у Facebook у четвер.

Він зазначив, що під керівництвом Клименка Міністерство внутрішніх справ завжди було поруч із бойовими підрозділами, на передовій, на місцях ліквідації наслідків прильотів і катастроф, у постійному діалозі з командирами та розумінні реальних потреб підрозділів.

"Дякую Ігорю Клименку за довіру, підтримку Національної гвардії, готовність чути командирів і швидко ухвалювати рішення, які посилювали наші бойові підрозділи та допомагали зберігати життя українських захисників", – зазначив командувач Нацгвардії.

Він висловив переконання, що фундамент, який вдалося закласти за ці роки, ще довго працюватиме на силу Національної гвардії та безпеку держави.