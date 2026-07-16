Голова PlayCity Новіков подав заяву про відставку

Голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу (PlayCity) Геннадій Новіков повідомив про подання заяви про звільнення за власним бажанням.

"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті – так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", – написав Новіков у Facebook в четвер.

На його думку, PlayCity вже стало інституцією, яка реально змінює індустрію в інтересах держави, суспільства і чесних правил гри.

Серед головних досягнень після запуску агентства у червні 2025 року він назвав формування команди, відновлення ліцензування грального бізнесу, що забезпечило майже 2 млрд грн надходжень до бюджету, та розробку Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), до якої вже підключено 28 із 30 ліцензованих організаторів азартних ігор.

Новіков зазначив, що наразі все готово для оголошення тендеру на другу чергу ДСОМ, який команда агентства планує провести найближчим часом.

"ДСОМ має запрацювати в повному функціоналі вже цього року. Це критично важливо і для контролю, і для податків, і для чесних правил гри", – додав голова PlayCity.

За його словами, PlayCity також заблокувало понад 700 сторінок у соціальних мережах, наклало майже 88 млн грн штрафів за порушення законодавства про рекламу азартних ігор та запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, завдяки якій було заблоковано понад 9,5 тис. сайтів і дзеркал.

Новіков також повідомив, що спільно з Міністерством оборони було напрацьовано механізм обмеження участі військовослужбовців в азартних іграх. Крім того, PlayCity відновило планові перевірки грального бізнесу та впровадило фінансові й часові ліміти, принципи відповідальної гри, а також нові вимоги до операторів щодо моніторингу поведінки гравців і підтримки у разі виявлення ознак ігрової залежності.

Кабінет Міністрів України призначив Новікова на посаду керівника PlayCity 8 квітня 2025 року. До цього він обіймав посаду заступника керівника апарату в КРАІЛ, у 2022 році був її членом.

Як повідомлялось раніше, PlayCity запропонувало створити окремий порядок конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації, яке підтримало відповідну ініціативу та звернулося з нею до Кабінету міністрів.

У травні Кабінет міністрів ввів PlayCity у сферу координації прем'єр-міністра, тоді як трохи більше року воно координувалося через міністра цифрової трансформації.

Роботу PlayCity різко критикував глава профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, який вимагав відставки керівника агентства.