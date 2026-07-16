Підсанкційний Єрмолаєв обвинувачує співробітників ГУР у причетності до замаху, у ГУР відкидають ці обвинувачення

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, проти якого Україна ввела санкції наприкінці 2023 року, обвинувачує чинних співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у причетності до замаху на нього та його родину у Монако 29 червня, тоді як в ГУР відкидають ці обвинувачення, як такі, що шкодять слідству.

"Згідно з наявними доказами, змова виходила за межі безпосередніх виконавців і організаторів та охоплювала чинних співробітників ГУР, пов'язаних із ними, включаючи осіб, наближених до нинішнього та колишнього керівництва відомства", – стверджує Єрмолаєв у відкритому листі від 15 липня, яке у четвер надіслала агентству "Інтерфакс-Україна" українська юридична фірма Dynasty Law&Investment, що протягом тривалого часу виступає юридичним радником родини Єрмолаєвих.

В той же час представник ГУР Андрій Юсов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" закликав звертатися лише до верифікованих джерел та категорично відкинув ці звинувачення. Він наголосив, що вони є "оціночними політичними заявами" та шкодять слідству.

Єрмолаєв у листі зазначив, що написав його за згодою слідчих органів та з огляду його поточний стан здоров'я: він досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії і лише зараз починає тривалий процес одужання, тоді як його партнерка Анна отримала катастрофічні та незворотні травми, а 13-річний син зазнав опіків, переломів та інших тяжких ушкоджень.

Підсанкційний бізнесмен подякував владі Князівства Монако та Франції, а також президенту Володимиру Зеленському "за його особисту увагу до цієї справи та вже надану допомогу" та звернувся із проханням забезпечити захист його родини, свідків та адвокатів. Він пояснив публічність своєї заяви бажанням, щоб ці обвинувачення були ретельно, незалежно та прозоро розслідувані.

Як повідомлялося, 3 липня Інтерпол у справі про замах на Єрмолаєва в Монако оголосив у міжнародний розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську. За даними правоохоронців Монако, її підозрювали у встановленні вибухового пристрою, внаслідок якого тяжких поранень зазнали Єрмолаєв і його близькі.

Потім вже в Україні було знайдено тіло Березовської, а Нацполіція, СБУ, ГУР та ОГП затримали двох осіб за підозрою у її вбивстві – співробітника ГУР та колишнього співробітника СБУ. Слідство вважає, що чоловіки, ймовірно, також причетні до замаху на українського бізнесмена в Монако, оскільки має дані, що вони неодноразово здійснювали перекази на криптовалютні та банківські рахунки Березовської.

Печерський районний суд Києва 9 липня відправив під арешт без права застави колишнього співробітника СБУ Віталія Жиковича, якого підозрюють у вбивстві Березовської.

В СБУ повідомили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако, а Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако.