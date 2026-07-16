Зеленський доручив Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський доручив очільнику Служби безпеки України Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили", – написав він у Телеграмі у четвер.

"Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні", – додав Зеленський.

"Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні", – додав Зеленський.

"Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України", – наголосив він.

Зеленський також повідомив, що обговорив з Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами. "Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", – зазначив Зеленський.

"Звісно, ми продовжимо реалізовувати всі активні програми для розвитку і зміцнення наших Сил оборони, від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами", – розповів президент України.

Єген Хмара – український військовик, генерал-майор, начальник Центру спеціальних операцій "А" в складі СБУ (з 25 серпня 2025), т.в.о. голови СБУ (з 5 січня 2026).