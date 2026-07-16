Ченцов задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025 рік

Новий віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов зазначив 3 млн 573 тис. 142 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще представника України при ЄС становила 1 027 654 грн і компенсаційні виплати особам, направленим у довготермінове закордонне відрядження – 2 545 488 грн, а дружина задекларувала 4 741 941 грн доходів.

Також він вказав в декларації 2,4 тис євро на банківських рахунках і 68,5 тис. дол готівкою, а дружина – 15,2 тич. грн і 10,1 тис. євро на банківських рахунка та 127 тис. дол готівкою.

Згідно з декларацією віцепрем’єр володіє земельною ділянкою (1,4 тис. кв. м) і будинком (226,3 кв.м ) в Бориславі на Львівщині, 75% квартири (67,5 кв. м) в Трускавці на Львівщині, земельною ділянкою (660 кв. м) в Модричах на Львівщині, а також користується резиденцією (450 кв. м) у Бельгії, а дружина має у власності 25% квартири (75,6 кв. м) в Одесі, земельною ділянкою (1,5 кв. м) і будинком (61,1 кв. м) у Ворзелі на Київщині, а також орендує квартиру (66,3 кв. м) у США.

Крім того, у Ченцова є автомобіль BMW GT 640i xDrive 2019 року випуску.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила представника України при ЄС Всеволода Ченцова віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.