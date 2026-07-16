Одна людина постраждала від ворожих атак за день на Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина зазнала поранень через атаки російських окупантів на населені пункти області за день, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Понівечене підприємство. Поранень дістав 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", – написав він у Телеграм.

За його словами, також противник атакував й Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Миколаївській громаді.

Ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією і авіабомбами.