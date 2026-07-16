Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина постраждала від ворожих атак за день на Дніпропетровщині – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Одна людина зазнала поранень через атаки російських окупантів на населені пункти області за день, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Понівечене підприємство. Поранень дістав 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", – написав він у Телеграм.

За його словами, також противник атакував й Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

У Синельниківському районі росіяни цілили по Миколаївській громаді.

Ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією і авіабомбами.

#дніпропетровщина
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ