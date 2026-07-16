Новий очільник МВС: Продовжимо системну роботу над зміцненням безпеки держави

Новий міністр внутрішніх справ Іван Вигівський висловив вдячність президенту України, Верховній Раді та уряду та запевнив, що буде продовжувати "системну роботу над зміцненням безпеки держави, захистом громадян і розвитком усіх складових системи Міністерства внутрішніх справ України".

"Дякую президенту України, Верховній Раді України та уряду за довіру. Усвідомлюю відповідальність, яку покладає на мене це призначення. (…) Попереду багато роботи та викликів. Разом із командою продовжимо системну роботу над зміцненням безпеки держави, захистом громадян і розвитком усіх складових системи Міністерства внутрішніх справ України", – написав він у Фейсбуці у четвер.

Вигівський окремо висловив вдячність "Ігорю Клименку за проведену роботу та вагомий внесок у розвиток системи МВС в один із найскладніших періодів для нашої держави".

Як повідомлялося, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, міністром внутрішніх справ став Вигівський, що раніше обіймав посаду очільника Національної поліції. Напередодні, за даними джерел, кандидатура Клименка розглядалась на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова, проте згодом стало відомо, що він відмовився.