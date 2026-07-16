Кім задекларував 2,6 млн грн доходів за 2025 рік

Новий міністр у справах ветеранів Віталій Кім зазначив 2 млн 605 тис. 858 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще начальника Миколаївської обласної військової адміністрації становила 2 137 858 грн і орендна плата – 468 000 грн, а дружина задекларувала 4 331 684 грн.

Також він вказав в декларації 408 тис. грн і 74 тис. євро на банківських рахунках, 2,1 млн грн і 67 тис. дол готівкою, а дружина – 488 тис. грн і 71,5 тис. євро на банківських рахунках, 6 млн грн і 28,6 тис. дол готівкою.

Згідно з декларацією, Кім володіє п’ятьма квартирами (115,7, 84,1, 84,1, 73,4 і 49,1 кв. м), нежитловим приміщенням (293,6 кв. м) в Миколаєві, а дружина квартирою (57,9 кв. м) в Миколаєві.

Крім того, новий міністр володіє автомобілем Mercedes-Benz Е200 2015 року випуску, орендує Volkswagen Touareg R-Line Platinum 2024 року випуску, а у дружини є годинник Hublot.

Серед іншого, дружина є власницею і кінцевим бенефіціаром ТОВ "Дует-плюс" і ТОВ "Медиа групп".

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.