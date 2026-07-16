Київ відкидає звинувачення РФ щодо причетності України до загибелі людей у зоні ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення РФ щодо нібито причетності України до загибелі від обстрілів головного інженера Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія від удару дроном поблизу станції.

"Міністерство закордонних справ України відкидає бездоказові звинувачення Російської Федерації щодо нібито причетності України до загибелі особи від удару дроном поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції", – йдеться у заяві МЗС у Телеграмі у четвер.

МЗС України наголосило на відсутності "жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України", а "інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною".

"Важливо враховувати ширший контекст російських звинувачень, а саме постійне та цілеспрямоване нагнітання Росією ситуації навколо ЗАЕС та міста Енергодар, російські атаки на працівників станції, її об’єкти та цивільну інфраструктуру міста, залякування міжнародної спільноти загрозою ядерного інциденту та спроби представлення України як джерела небезпеки. Паралельно російська сторона посилює політичний тиск на Генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України вкотре звертає увагу на те, що "першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Російською Федерацією у воєнних цілях".

Як зазначили в МЗС, Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії вивести зі станції весь військовий та інший неавторизований персонал, припинити незаконне управління ЗАЕС і повернути її під повний контроль компетентних органів України.

"Москва свідомо ігнорує ці рішення, продовжуючи утримувати на українському ядерному об’єкті свої війська, представників "Росатома", створену нею окупаційну адміністрацію та не полишає планів інтеграції до Єдиної енергетичної системи РФ", – йдеться у заяві.

"Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ буде дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, уникатиме дій, що можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС", – наголосили в МЗС України.

"Україна закликає міжнародне співтовариство не піддаватися на російські інформаційні маніпуляції та посилити тиск на державу-агресора з метою виконання нею рішень Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ, демілітаризації та деокупації ЗАЕС і міста Енергодар та якнайшвидшого повернення станції під повний контроль її законного українського оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом". Повернення станції під повний український контроль є не політичним побажанням, а безальтернативною вимогою міжнародного права та необхідною передумовою збереження ядерної безпеки в Європі", – резюмували в МЗС.

Як повідомлялося раніше у цей день, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове закликав припинити обстріли поблизу ЗАЕС та її міста-супутника Енергодара.

"Ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу об’єктів атомних електростанцій, щоб уникнути будь-якого ризику ядерної аварії", – сказав Гроссі, слова якого цитуються на сайті. Він зазначив, що персонал ЗАЕС продовжує працювати у надзвичайно складних умовах, а воєнні дії в Енергодарі можуть посилити тиск, з яким стикаються вони та їхні родини. При цьому Гроссі наголосив, що це безпосередньо стосується ядерної безпеки та семи засадничих настанов МАГАТЕ, згідно з якими експлуатаційний персонал повинен мати можливість виконувати свої обов’язки та приймати рішення без надмірного тиску.

Ця заява була зроблена після інформації про загибель від обстрілів головного інженера ЗАЕС Олександра Яковлєва та його водія.

За інформацією МАГАТЕ, останніми днями було кілька атак дронів в Енергодарі, де проживає багато співробітників станції, й 12 липня вони призвели до кількох жертв, зокрема серед працівників та субпідрядників ЗАЕС. 13 липня повідомлялося про атаки на житлові будинки, міську пожежну станцію, продуктові магазини та лікарню Енергодара, а 14 липня – на транспортний засіб для персоналу ЗАЕС.

МАГАТЕ також зазначило, що 14 липня ЗАЕС зазнала 22-ї повної втрати електроенергії за межами об’єкта з початку конфлікту, але останнє відключення було коротким і відбулося після повідомлення про відключення лінії 330 кВ Феросплавна-1 через грози. МАГАТЕ вкотре уточнило, що наразі це єдина доступна лінія електропередач за межами об’єкта, що залишилася на станції, хода до війни ЗАЕС мала десять таких ліній.

ЗАЕС – найбільша АЕС в Україні та Східній Європі потужністю 6 ГВт, окупована військами РФ з 4 березня 2022 року. Вона з вересня того ж року не виробляє е/е.